Cybersicherheit

Datenschutzbeauftragter stellt Bericht für 2023 vor

Welches Fazit zieht der hessischen Datenschutzbeauftragte Roßnagel für das Jahr 2023? Gab es gravierende Verstöße gegen den Datenschutz? Dazu will der Experte am Dienstag in Wiesbaden berichten.