Dauerregen und Sturm: Wo es jetzt besonders ungemütlich wird
Im Südwesten drohen anhaltender Regen und orkanartige Böen. In einer Region sollen in den kommenden Tagen bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.
Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg wird es in den kommenden Tagen stürmisch und nass. Besonders im Schwarzwald hält der Dauerregen an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dort vor Unwettern. Auch in den Staulagen der Mittelgebirge wird markanter Dauerregen erwartet - auf der Alb dagegen nicht.
Im Odenwald sollen am Dienstag bis zum Nachmittag laut DWD innerhalb von zwölf Stunden zwischen 25 und 35 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Im Schwarzwald sind es demnach 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in dieser Zeit. Bis zum Freitag erwartet der Wetterdienst dort 90 bis 120 Liter pro Quadratmeter.
Orkanböen auf den Schwarzwaldgipfeln
Am Dienstagnachmittag kann es zwar zeitweise auflockern, allerdings ziehen immer wieder Regenschauer durch. Dazu weht ein starker bis stürmischer Südwestwind. Auf den Schwarzwaldgipfeln sind Orkanböen möglich, am Feldberg besonders kräftige. In den Hochlagen treffen damit anhaltender Regen und heftige Windböen zusammen.
In der Nacht zum Mittwoch kommt nach einer kurzen Wetterberuhigung erneut schauerartiger Regen auf, vereinzelt auch mit Blitz und Donner. Auch der Wind frischt wieder auf, am Feldberg sind weiterhin Orkanböen möglich.
Milde Temperaturen
Am Mittwoch bleibt es wechselhaft, im Schwarzwald mit häufig anhaltendem, teils schauerartig verstärktem Regen und erneuter Unwettergefahr. Auch am Donnerstag wird dort weiter vor Dauerregen gewarnt.
Die Temperaturen hingegen werden relativ mild, im Oberrheingraben soll es am Dienstag bis zu 18 Grad warm werden.