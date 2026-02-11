Prognose

Unwetterwarnung: Dauerregen und Hochwassergefahr im Land

Nicht nur für Fasnet-Fans heißt es nun: Regenjacke statt Sonnenbrille. Kaum Sonne, dafür viel Wind und noch mehr Regen. Und die Schneeschmelze kann an manchen Orten zur Gefahr werden.

Es bleibt ungemütlich im Südwesten. Foto: Uwe Anspach/dpa
Es bleibt ungemütlich im Südwesten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Schneeschmelze, Dauerregen und Überschwemmungsgefahr in Teilen des Landes: Aufgrund von Regen und starkem Tauwetter gilt für den Südschwarzwald eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 des Deutschen Wetterdienstes. Prognostiziert werden Niederschlagsmengen von bis zu 120 Liter pro Quadratmeter bis Freitagfrüh. «Das ist schon allerhand», sagte eine Meteorologin des DWD. «Das könnte die Flüsse ansteigen lassen und zu lokalen Überschwemmungen führen.» Für den ganzen Schwarzwald werden von Dienstagabend bis Freitagfrüh Mengen zwischen 60 und 90 Liter erwartet, für den Odenwald 40 bis 50 Liter. 

An den Flüssen in Baden-Württemberg besteht derzeit keine überregionale Hochwassergefahr, heißt es auf der Homepage der  Hochwasservorhersagezentrale (HWZ). Für lokale Überschwemmungen, wie sie etwa durch örtlich begrenzte Starkregen oder Gewitter - auch unabhängig vom Gewässernetz - auftreten, könnten keine Vorhersagen erstellt werden. Im Einzugsgebiet der oberen Donau bis Geisingen (Kreis Tuttlingen) kann es laut HWZ zu Hochwasser kommen. Die Zentrale sprach daher eine Vorwarnung aus. 

Tief «Tamara» bringt Regen und Sturm 

Auch im restlichen Land wird es ungemütlich: Tief «Tamara» bringt feuchtmilde Meeresluft ins Land. Bis Freitagfrüh wird anhaltender Regen und viel Wind erwartet. Im Verlauf des Mittwochs nimmt der Wind spürbar zu, verbreitet sind starke bis stürmische Böen um 60 Stundenkilometer möglich, in Höhenlagen noch deutlich stärkerer Wind. Über die Gipfel des Schwarzwalds können Sturmböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 Stundenkilometern fegen. Es bleibt fast durchgehend bedeckt. Die Temperaturen erreichen 6 Grad im Südschwarzwald und bis zu 13 Grad am südlichen Oberrhein. 

Auch am Donnerstag bleibt es wolkig und nass, bei Höchstwerten zwischen 5 Grad auf der Alb und bis zu 14 Grad am Rhein. Erst am Freitag soll der Regen nachlassen.

