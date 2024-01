DWD hebt Warnung vor Dauerregen auf - am Wochenende Schnee

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einigen regenreichen Tagen können sich die Menschen in Hessen über einen meist trockenen Freitag freuen. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung vor Dauerregen für das Bundesland am frühen Morgen aufgehoben. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD bei Höchstwerten von 7 bis 11 Grad und im Bergland bei 3 Grad. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich gelegentlich in Böen auffrische.

Am Samstag gebe es gebietsweise wieder leichten Regen, schrieb der DWD weiter. Ab den mittleren Lagen könne es besonders am Abend auch etwas schneien. Das Thermometer zeige maximal 2 bis 6 Grad an; im höheren Bergland gebe es mit -1 bereits leichten Frost. Der Wind sei weiterhin schwach bis mäßig.