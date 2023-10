Regen und Wind sorgen für ungemütliche Tage in Hessen

Hessen (dpa/lhe) - In Hessen wird es in den kommenden Tagen nass. Der Donnerstag beginne zunächst niederschlagsfrei, ab dem Nachmittag sei dann verbreitet mit Regen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Die Temperaturen liegen demnach zwischen Höchstwerten von 14 und 18 Grad sowie in den Hochlagen bei 11 Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.