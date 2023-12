Wolken und Regen in Hessen auch zu Silvester

Offenbach am Main (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen wieder auf Regen einstellen - auch an Silvester. Am Freitag sei es meistens stark bewölkt, dazu gebe es zeitweise Schauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 8 bis 12 Grad. Der Wind sei mäßig bis frisch mit einzelnen starken Böen. Vor allem im Bergland könne es auch stürmische Böen geben.