Wind und Regen in Hessen - Vereinzelt Sturmböen möglich

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen gegen Wind und Regen wappnen. Am Donnerstag könne es zu Böen von bis zu 65 Stundenkilometern kommen, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. In Hochlagen seien vereinzelt Sturmböen von 80 Stundenkilometern wahrscheinlich, in exponierten Gipfellagen auch Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern nicht ausgeschlossen.