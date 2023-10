Wolken und Regen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich auf Wolken und Regen einstellen. Der Himmel sei am Donnerstag stark bewölkt bis bedeckt und ab dem Nachmittag gebe es häufiger Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad und in Gipfellagen bei 8 Grad. Dazu wehe ein schwacher, teils mäßiger Wind.

Am Freitag sei der Himmel weiterhin meistens bedeckt. Zeitweise regne es und am Nachmittag gebe es eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter, so der DWD. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 15 Grad, in Hochlagen seien maximal 7 bis 10 Grad möglich. Der Wind wehe schwach bis mäßig, im Bergland sowie bei Gewittern können sich auch starke Böen bilden.