Wolken und Regen in Hessen, am Wochenende heiter

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen bis zum Wochenende auf Wolken und Regen einstellen. Am Donnerstagvormittag sei es gering bewölkt bis wolkig. Am Nachmittag ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst weitere Wolken auf. Am Abend sei gebietsweise Regen möglich bei Temperaturen bis zehn Grad, in Gipfellagen bei einem Grad. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.