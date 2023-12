Wind und Wolken in Hessen, ab Freitag erneut Regen

Offenbach am Main (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen auf Wind und Wolken einstellen - und ab Freitag auch wieder auf neue Schauer. Am Donnerstagvormittag gebe es zunächst noch etwas Regen; danach sei der Himmel wechselnd bis stark bewölkt; es bleibe aber meist trocken, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 8 bis 11 Grad und in Hochlagen bei 5 Grad. Dazu wehe ein mäßiger bis frischer Wind, der sich vor allem im Bergland zu starken bis stürmischen Böen steigern könne. Sowohl am Rhein als auch am Main waren die Pegelstände am Morgen nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes weiter gesunken.