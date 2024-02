Sturm in Hessen: Regen und Wolken am Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich auf stürmisches Wetter einstellen. Ein Sturmfeld in Verbindung mit einer Kaltfront überquere am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag das Land, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In Lagen abseits des Berglands seien am Nachmittag einzelne Windböen um 55 km/h möglich. Am späten Abend soll der Wind dann deutlich zunehmen. Laut DWD erreichen die Böen zwischen 65 und 85 km/h. Dort, wo es Schauer gibt, können die Sturmböen bis zu 100 km/h erreichen. In der zweiten Nachthälfte soll der Wind dann wieder nachlassen.