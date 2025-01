Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württembergs wird es windig bis stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den Niederungen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Bis in den Nachmittag soll es im Schwarzwald und der Alb Böen zwischen 60 und 75 km/h geben, auf höheren Gipfeln können die Sturmböen 100 km/h erreichen. Auf dem Feldberg erwartet der DWD orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h.