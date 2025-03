Decathlon trotzt trüber Konsumstimmung

Plochingen (dpa) - Der Sportartikelhändler Decathlon hat trotz trüber Konsumstimmung im vergangenen Jahr etwas mehr Geschäft in Deutschland gemacht. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden Euro – und damit 2,1 Prozent höher als 2023, teilte das Unternehmen in Plochingen bei Stuttgart mit. Besonders gut sei es in den Segmenten Rad- und Teamsport gelaufen. Rund 74 Prozent des Umsatzes wurden demnach in den Filialen erwirtschaftet.