Duell um die Meisterschaft

DEL-Finale: Adler-Comeback oder Berliner Titelverteidigung

Klappt es mit der Titelverteidigung in Mannheim? Die Eisbären Berlin können gegen die Adler ihre zwölfte Eishockey-Meisterschaft perfekt machen. Es fehlt ihnen auch weiterhin noch ein Sieg.

Das Duell um die Meisterschaft geht in die nächste Runde: Die Adler empfangen Berlin. Foto: Andreas Gora/dpa
Das Duell um die Meisterschaft geht in die nächste Runde: Die Adler empfangen Berlin.

Mannheim (dpa) - Die Eisbären Berlin haben am Sonntag die nächste Chance, ihren zwölften Titel in der Deutschen Eishockey Liga perfekt zu machen. Der Club aus der Hauptstadt führt in der Playoff-Finalserie gegen die Adler Mannheim mit 3:1. Damit fehlt den Eisbären in der Best-of-Seven-Serie nur noch ein Erfolg zur dritten Meisterschaft in Folge. Allerdings kassierten sie zuletzt eine Heimniederlage. Das fünfte Finalspiel in Mannheim beginnt um 16.30 Uhr (MagentaSport).

Die ersten drei Duelle dominierten die Berliner nach Belieben. Sie gewannen 7:3, 5:1 und 5:1. Die erste Titelchance wehrten die Adler dann allerdings ab, indem sie in Berlin mit 4:3 nach Verlängerung die Oberhand behielten. Einen 0:3-Serienrückstand in einem Finale konnte bislang jedoch noch keine Mannschaft drehen.

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