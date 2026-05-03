DEL-Finale: Adler-Comeback oder Berliner Titelverteidigung

Mannheim (dpa) - Die Eisbären Berlin haben am Sonntag die nächste Chance, ihren zwölften Titel in der Deutschen Eishockey Liga perfekt zu machen. Der Club aus der Hauptstadt führt in der Playoff-Finalserie gegen die Adler Mannheim mit 3:1. Damit fehlt den Eisbären in der Best-of-Seven-Serie nur noch ein Erfolg zur dritten Meisterschaft in Folge. Allerdings kassierten sie zuletzt eine Heimniederlage. Das fünfte Finalspiel in Mannheim beginnt um 16.30 Uhr (MagentaSport).