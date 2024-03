DEL-Freiluftspiel 2025 erstmals in Frankfurt

Frankfurt (dpa) - Das Freiluftspiel der Deutschen Eishockey Liga findet erstmals in Frankfurt statt. Am 4. Januar 2025 treffen im Deutsche Bank Park die Löwen Frankfurt und die Adler Mannheim aufeinander. Das teilte die DEL am Montag mit. Damit hat Düsseldorf mit dem Rheinderby der DEG gegen die Kölner Haie das Nachsehen.