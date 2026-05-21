Reiseverkehr eingeschränkt

Demo am 30. Mai: Auswärtiges Amt warnt vor Stau am Brenner

Eine Protestaktion auf der Brenner-Autobahn wird am 30. Mai den gesamten Nord-Süd-Verkehr über den Alpenpass stundenlang lahmlegen. Die Sorge vor einem Verkehrskollaps ist groß.

Auch das Auswärtige Amt warnt nun vor den Verkehrsproblemen am 30. Mai rund um den Brenner. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Auch das Auswärtige Amt warnt nun vor den Verkehrsproblemen am 30. Mai rund um den Brenner. (Archivbild)

Berlin/Innsbruck (dpa) - Das Auswärtige Amt hat nachdrücklich auf die absehbar großen Verkehrsprobleme am Brenner Ende Mai hingewiesen. Am 30. Mai drohten dort wegen einer Demonstration massive Einschränkungen im Reiseverkehr, teilte das Außenministerium mit. Aufgrund des ohnehin erhöhten Verkehrsaufkommens während der Pfingstferien sei mit Staus in ganz Tirol zu rechnen. 

Die Tiroler Landesregierung hat bereits empfohlen, wegen der Brenner-Blockade am 30. Mai auf nicht notwendige Autofahrten zu verzichten. Reisende sollten Tirol an diesem Tag weiträumig umfahren. Es sei mit massiven Staus und Wartezeiten vor den Sperrpunkten sowie verstärkten Verkehrskontrollen zu rechnen. Auch an den Tagen vor und nach der Blockade sei starker Verkehr zu erwarten, so die Landesregierung. 

Demonstration gegen Verkehrsflut

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen soll am 30. Mai wegen der Demonstration von 11.00 bis 19.00 Uhr für Pkw, Lkw und Motorräder komplett gesperrt werden. Das gilt auch für die Nebenstrecken. Es wird bereits an den Tiroler Landesgrenzen zu Verkehrskontrollen kommen. Am Brenner selbst wird das Durchfahrtsverbot laut Polizei streng überwacht. Ausnahmen gelten nur für den Ziel- und Quellverkehr. 

Die Anwohner des Brenners leiden seit vielen Jahren unter der Verkehrsflut. Ein Gericht hat nun erstmals eine Demonstration auf der Autobahn genehmigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brenner-Blockade: Kontrollen bereits an Tirols Landesgrenzen
Demonstration

Brenner-Blockade: Kontrollen bereits an Tirols Landesgrenzen

Die Protestaktion auf der Brenner-Autobahn am 30. Mai hat weitreichende Konsequenzen. Das Bundesland Tirol will alles tun, um ein Chaos zu vermeiden. Dazu gehören auch Kontrollen weit vor dem Pass.

13.05.2026

Was geht am Brenner Ende Mai?
Wichtige Nord-Süd-Verbindung

Was geht am Brenner Ende Mai?

Der Brenner - für Auto-Reisende öfter mal ein Problem. Denn immer wieder staut es sich hier. Doch Ende Mai kommt es besonders dick. Was Verkehrsexperten Urlaubern nun raten.

30.04.2026

Demo auf Brennerroute: Bayern kritisiert Blockade
Wichtige Nord-Süd-Verbindung

Demo auf Brennerroute: Bayern kritisiert Blockade

Stau-Alarm: Bayerns Verkehrsminister warnt vor chaotischen Zuständen, wenn am 30. Mai die Autobahn dichtgemacht wird. Tirol hofft trotzdem auf eine gemeinsame Lösung.

29.04.2026

Demo auf Brennerautobahn führt Ende Mai zu Totalsperre
Wichtige Nord-Süd-Verbindung

Demo auf Brennerautobahn führt Ende Mai zu Totalsperre

Reisenden auf der Brenner-Route verleidet eine Baustelle derzeit ohnehin die Fahrt nach Italien. Am 30. Mai aber kommt es noch viel dicker. Der Grund für die stundenlange Sperre ist ungewöhnlich.

28.04.2026

«Verkehrskollaps»: Verbände warnen vor Autobahn-Sparplänen
Verkehr

«Verkehrskollaps»: Verbände warnen vor Autobahn-Sparplänen

Die Regierung will bei der Autobahn GmbH kürzen. Verbände schlagen Alarm - was für Auswirkungen aus ihrer Sicht drohen.

20.06.2024