Entgelte

Demo mit Motorsägen vor Beginn der Tarifgespräche

Hessens Landesbeschäftigte wollen besser verdienen. Sieben Prozent mehr Gehalt und ein höheres Weihnachtsgeld fordern ihre Gewerkschaften. Was sagt Innenminister Poseck?

Laut der für Waldarbeiter zuständigen Gewerkschaft sollen auch Motorsägen bei der Demo vor den Tarifgesprächen zu hören sein. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Laut der für Waldarbeiter zuständigen Gewerkschaft sollen auch Motorsägen bei der Demo vor den Tarifgesprächen zu hören sein. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Tarifrunde 2026 für die rund 58.000 Landesbeschäftigten in Hessen startet heute - begleitet von teils ungewöhnlichen Geräuschen. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, die die Forst-Beschäftigten vertritt, teilte mit, dass zuvor bei einer Kundgebung (9.30 Uhr) beim Innenministerium «sicherlich auch die eine oder andere Motorsäge zu hören und sehen sein wird». Zu der Demo haben mehrere Gewerkschaften aufgerufen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte ihnen einen «überzogenen Forderungskatalog» vorgehalten. Wegen der «ausgesprochen schwierigen Haushaltslage» müsse es darum gehen, «ein für alle Seiten tragfähiges Ergebnis zu finden». Die Tarifverhandlungen sollen am frühen Mittag (11.00 Uhr) hinter verschlossenen Türen im Innenministerium beginnen.

Ein zusätzlicher Urlaubstag? Nicht für alle Beschäftigte

Die Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Geld - mindestens aber 300 Euro zusätzlich für die Landesbeschäftigten, etwa bei der Polizei, in den Schulen und in der Justiz. Auszubildende sollen 200 Euro mehr im Monat bekommen. Das Weihnachtgeld soll auf ein Monatsgehalt erhöht werden. Ausschließlich Gewerkschaftsmitglieder sollen einen zusätzlichen Urlaubstag bekommen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) etwa mahnte: «Steigende Lebenshaltungskosten, hohe Mieten und Energiekosten wirken langfristig.» Eine nur moderate Anpassung der Gehälter würde faktisch weiteren Reallohnverlust bedeuten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tarifgespräche - Minister warnt vor überzogenen Forderungen
Entgelte

Tarifgespräche - Minister warnt vor überzogenen Forderungen

Sieben Prozent mehr Gehalt und ein höheres Weihnachtsgeld fordern Gewerkschaften für Hessens Landesbeschäftigte. Der Innenminister erwartet «keine einfache» Tarifrunde. Wie argumentieren beide Seiten?

25.02.2026

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach
Wahlkampf

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach

Der Hessische Innenminister Roman Poseck gibt auf Einladung der Ortsverbände aus dem Überwald und Gorxheimertal Einblick in die Themen Sicherheit und Wirtschaft.

21.01.2026

Gewerkschaften fordern 7 Prozent mehr für Landesbeschäftigte
Öffentlicher Dienst

Gewerkschaften fordern 7 Prozent mehr für Landesbeschäftigte

Aus Sicht der Gewerkschaften sollen die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in Hessen künftig sieben Prozent mehr Gehalt bekommen. Innenminister Poseck nennt die Forderung «nicht realistisch».

24.11.2025

Hessen Forst: Beschäftigte können Säge bald zu Hause lassen
Forstwirtschaft

Hessen Forst: Beschäftigte können Säge bald zu Hause lassen

Hessen Forst will attraktiver werden als Arbeitgeber. Darum soll den Beschäftigten ein wichtiges Arbeitsgerät künftig bereitgestellt werden. Die Gewerkschaft freut es.

22.04.2024

Gewerkschaften

Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben begonnen

Am Valentinstag haben die Tarifgespräche für die Landesbeschäftigten in Hessen begonnen. Ob es «Rosen oder Heringe» gibt, werden die Verhandlungen zeigen, sagt einer der Beteiligten.

14.02.2024