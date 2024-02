Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst in Hessen starten

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen beginnen an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst des Landes. Als einziges Bundesland ist Hessen nicht Mitglied des Arbeitgeberverbandes Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Die Tarifgespräche starten im Innenministerium in Wiesbaden. Direkt betroffen sind nach Gewerkschaftsangaben 45.000 Menschen. Die Arbeitnehmervertretungen fordern für eine Laufzeit von zwölf Monaten eine Erhöhung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 Euro - sowie monatlich zusätzlich 260 Euro brutto für Auszubildende.