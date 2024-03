Tarifverhandlungen für Öffentlichen Dienst fortgesetzt

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die Tarifverhandlungen für Zehntausende Beschäftigte des Landes Hessen sind am Donnerstag in der dritten Runde in Bad Homburg fortgesetzt worden. Zum Auftakt bekräftigten am Mittag rund 250 Beschäftigte die Forderungen der Gewerkschaften bei einer Kundgebung. Die Verhandlungen dauerten am frühen Abend an, über den Verlauf wurde zunächst nichts bekannt. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) erklärte, es gelte, «einen ausgewogenen Kompromiss zu finden, der sowohl die Interessen der Beschäftigten als auch die finanziellen Auswirkungen auf den Landeshaushalt berücksichtigt». Er erhoffe sich «gute und konstruktive Verhandlungen».