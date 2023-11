Öffentlicher Dienst: Warnstreiks nicht ausgeschlossen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch in Hessen sind nach dem Start der Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes am 14. Februar 2024 Warnstreiks nicht ausgeschlossen. «Das könnte passieren, wenn uns das Land nicht entgegenkommt», sagte eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Frankfurt am Donnerstag.