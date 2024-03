Tarifabschluss im öffentlichen Dienst in Hessen

Bad Homburg (dpa/lhe) - In der dritten Runde haben sich das Land Hessen und die Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts geeinigt. Er beinhaltet Angaben beider Seite vom Freitag zufolge einen einmaligen steuerfreien Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro, der in diesem Jahr in drei Tranchen ausgezahlt werden soll. Hinzu kommen 200 Euro monatlich mehr Gehalt ab Februar 2025, sowie 5,5 Prozent mehr Gehalt ab August 2025. Die Jahressonderzahlung wird demnach je nach Entgeltgruppe auf 60 beziehungsweise 90 Prozent angehoben.