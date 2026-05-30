Demonstration gegen Stationierung von Mittelstreckenwaffen
Es kommen deutlich weniger Menschen als zunächst angekündigt. Die Botschaften sind dennoch direkt und klar.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Gegen die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland und Europa sind in Wiesbaden Friedensinitiativen auf die Straße gegangen. Protestiert wurde auch gegen die Nutzung von US-Militärstützpunkten in Deutschland für Kriege der USA und in Nahost.
Die Organisatoren sprachen von rund 1.500 Teilnehmenden. Die Polizei zählte etwa 600 Menschen und sprach von friedlichen Protesten. Auf Plakaten und Schildern stand: «Raus aus dem Kriegsbündnis Nato», «Politiker an die Front» und «Bafög für alle. Bildung statt Rüstung». Ursprünglich hatte die Stadt etwa 5000 angemeldete Teilnehmer angekündigt.