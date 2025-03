Proteste gegen US-Mittelstreckenraketen in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden haben nach Polizeiangaben mehr als tausend Menschen gegen die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen demonstriert. Unter dem Motto «Keine neuen US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland, Befehlskommando in Wiesbaden auflösen» hatte die Organisation «Bundesausschuss Friedensratschlag» zu dem bundesweiten Protest aufgerufen.