Bauern demonstrieren in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden haben am Freitag erneut Bauern für den Erhalt der Agrardieselbeihilfen protestiert. Nach Polizeiangaben beteiligten sich in der hessischen Landeshauptstadt insgesamt rund 90 Personen mit elf Traktoren an einem Demonstrationszug durch die Innenstadt. Vorab hatten der Hessische Bauernverband und die Initiative LSV (Land schafft Verbindung) bekanntgegeben, dass der Fokus des Aktionstages auf Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern sowie auf Verbraucherinformationen liegen sollte.