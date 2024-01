Bauern wollen mit Politikern im Gespräch bleiben

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Nach einer Protestwoche und einem Aktionstag will der Hessische Bauernverband weiter für seine Anliegen werben. Konkrete Details zu möglichen weiteren Protesten wurden zunächst nicht bekannt, doch dürften «mit Sicherheit» weitere Gespräche mit Politikern folgen, teilte der Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes, Hans-Georg Paulus, der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Den Verlauf eines auch bundesweiten Aktionstages am vergangenen Freitag wertete Paulus als sehr positiv. Es hätten zahlreiche Gespräche mit Bundestagsabgeordneten stattgefunden, in denen die Landwirte ihre Anliegen nochmals hätten formulieren können.

Die Bauern protestieren gegen geplante Kürzungen von Subventionen für Agrardiesel. In Wiesbaden hatten sich am Freitag rund 90 Personen mit elf Traktoren an einem Demonstrationszug durch die Innenstadt beteiligt. Der Fokus des Aktionstages lag auf Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern sowie auf Verbraucherinformationen. Dabei waren Landwirte in verschiedenen hessischen Regionen mit Abgeordneten verschiedener Parteien über die aktuelle Situation in der Branche ins Gespräch gekommen, andere informierten Verbraucher in der Marburger Umgebung vor Supermärkten. Blockade-Aktionen im Straßenverkehr wie während einer vorangegangenen Protestwoche hatte es nicht gegeben.