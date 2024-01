Bauern protestieren erneut, aber nicht auf der Straße

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Nach der bundesweiten Protestwoche wollen die Bauern an diesem Freitag (26. Januar) erneut demonstrieren. Der Hessische Bauernverband und die Initiative Land schafft Verbindung planen «verschiedene Aktionen in den hessischen Regionen», wie der Bauernverband am Mittwoch in Friedrichsdorf ankündigte. Neue Blockade-Aktionen im Straßenverkehr soll es dabei jedoch nicht geben.