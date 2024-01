Landwirte wollen mit Traktoren-Konvois demonstrieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Bauern wollen am Montag in mehreren hessischen Städten mit Traktoren-Konvois gegen die Subventionspolitik der Bundesregierung protestieren. In Wiesbaden ist nach Angaben des Hessischen Bauernverbands (HBV) eine Sternfahrt mit Hunderten der Landmaschinen und eine Kundgebung (12.00 Uhr) vor der Staatskanzlei geplant. In Fulda hat sich nach Angaben der Stadt ein Konvoi mit etwa 1000 Fahrzeugen angekündigt.