Bauernproteste: Weitere Aktionen in Hessen angekündigt

Frankfurt/Main/Kassel (dpa/lhe) - Hessens Bauern wollen auch in den kommenden Tagen mit Traktor-Konvois gegen die geplante Kürzung von Agrarsubventionen protestieren.

Am Donnerstag (11. Januar) haben die Landwirte eine Aktion in Frankfurt mit mindestens 1000 Traktoren angekündigt. Bauern aus Offenbach, Darmstadt, Limburg und anderen südhessischen Regionen werden in der Mainmetropole erwartet. Wie viele Traktoren tatsächlich in die Stadt fahren, könne man noch nicht absehen, sagte die Sprecherin des Hessischen Bauernverbands (HVB). Neben einer Sternfahrt soll vor der Festhalle zudem eine Kundgebung stattfinden. Der Kreis Offenbach warnte vor Staus auf den Bundesstraßen B459 und B3.

In Kassel ist schon am Mittwoch (10. Januar) eine Sternfahrt mit 500 Traktoren und anschließender Kundgebung (11.00 Uhr) vor dem Regierungspräsidium geplant. Die Stadt rechnet aufgrund der Aktion ab dem Vormittag mit erheblichen Staus in der Innenstadt. Der angekündigte Bahnstreik könnte an dem Protesttag nach Angaben der Polizei zusätzlich für volle Straßen sorgen. Es sei davon auszugehen, dass mehr Menschen als üblich mit dem Auto unterwegs sein werden, sagte ein Sprecher.

Auch in weiteren Teilen Hessens sollen Aktionen stattfinden - unter anderem ein Mahnfeuer am Donnerstag (11. Januar) in Weilburg im Taunus. Hessische Landwirte wollen sich außerdem an einer geplanten Großdemonstration in Berlin in der kommenden Woche beteiligen.