Bauern protestieren mit mehr als 1000 Traktoren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit mehr als 1000 Traktoren haben Bauern am Montag in Wiesbaden gegen Sparpläne der Bundesregierung protestiert. Bei einer Sternfahrt durch Hessen waren sie in Konvois zu einer zentralen Demo bei der Staatskanzlei gekommen. Hier waren Protestreden vorgesehen. «Angemeldet waren 1000 Traktoren», sagte ein Polizeisprecher in der Landeshauptstadt. Weil mehr gekommen seien, habe die Polizei die geplanten Straßensperrungen in Wiesbaden ausgeweitet. Vorerst habe es in der Landeshauptstadt bei sonnigem Wetter und Frost keine größeren Zwischenfälle gegeben, die Landwirte verhielten sich laut dem Sprecher kooperativ.