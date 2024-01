Landwirte blockieren Zufahrten zur Autobahn 45 mit Traktoren

Haiger/Burbach (dpa) - Landwirte haben am Dienstagmorgen die Autobahnauffahrten der A45 an den Anschlussstellen Haiger/Burbach an der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen blockiert. Die Zufahrten seien in beide Fahrtrichtungen der Autobahn durch Traktoren versperrt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Landwirte hätten dazu zwei Kreisel (B277 und B54) blockiert. Der Stau sorgte nach Polizeiangaben sowohl auf den anliegenden Bundesstraßen als auch auf der Autobahn für Verkehrsbehinderungen und Stau.