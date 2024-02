Blockade von Autobahnauffahrten: Gericht kippt Verbot

Kassel (dpa/lhe) - Der Schwalm-Eder-Kreis ist mit dem Verbot einer Demonstration mit Blockaden an Autobahnauffahrten gescheitert: Die Aktionen am Freitag (9. Februar) dürfen stattfinden. Das entschied am Donnerstag das Verwaltungsgericht Kassel. Es seien Blockaden an zahlreichen Auffahrten der Autobahnen 7 und 49 mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen geplant, teilte das Gericht mit. Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde am Hessischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt werden. Nach Medienberichten sollen die Aktionen zwischen 8.00 und 18.00 Uhr laufen.