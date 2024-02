Verwaltungsgericht kippt Bürgerbegehren zum Schauspiel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Frankfurt ist das Bürgerbegehren «Rettet das Schauspielhaus» unzulässig. In seiner Urteilsbegründung führte das Gericht aus, dass «das Bürgerbegehren bereits aus formellen Gründen unzulässig und ein Bürgerentscheid nicht durchzuführen sei», wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.

«Die Fragestellung und Begründung des Bürgerbegehrens seien nicht hinreichend bestimmt und teilweise irreführend, was Einfluss auf das Unterschriftverhalten potenzieller Unterstützer haben könnte», hieß es in der Urteilsbegründung. So sei nicht eindeutig, was mit «Schauspielhaus von 1902» gemeint und ob der Bestand zu bewahren sei. Auch die Kostenangaben seien irreführend gewesen.