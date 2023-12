Stadt stimmt über Neubau der Städtischen Bühnen ab

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Seit Jahren wird in Frankfurt über den Neubau der Städtischen Bühnen diskutiert. Heute könnte es ein Stück vorangehen, denn die Stadtverordnetenversammlung (16.00 Uhr) befasst sich mit dem Thema. Dabei soll über den Standort der Neubauten entschieden werden. Dass das derzeitige Gebäude abgerissen wird, haben die Stadtverordneten schon vor Jahren beschlossen.

Der Magistrat hatte sich in der Standortdebatte im November auf eine Variante festgelegt: Die Oper soll demnach am derzeitigen Standort, dem Willy-Brandt-Platz, neu errichtet werden. Das Schauspiel soll wenige Hundert Meter entfernt an der Neuen Mainzer Straße neu gebaut werden. Wenn die Stadtverordneten zustimmen, wird als nächstes mit den Eigentümern über das Grundstück verhandelt.