Pläne für Bühnen-Neubau werden konkreter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der geplante Neubau der Frankfurter Städtischen Bühnen kommt voran. Nun liegt eine Rahmenvereinbarung für das Grundstück an der Neuen Mainzer Straße vor, auf dem der Neubau für das Schauspiel geplant ist. Die Stadt Frankfurt, die Landesbank Hessen-Thüringen und die Frankfurter Sparkasse haben ihn ausgehandelt, wie Oberbürgermeister Mike Josef und Kulturdezernentin Ina Hartwig (beide SPD) berichteten.

Im Sommer 2023 war bereits ein «Memorandum of Understanding» zwischen den Partnern unterzeichnet worden, die Details waren damals aber noch nicht festgeklopft. Nun wurde ausgehandelt: Es soll ein Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 199 Jahren geschlossen werden. Vergütet werden soll das Erbbaurecht mit einer Einmalzahlung in Höhe von 210 Millionen Euro. Im Memorandum war ursprünglich ein einmaliger Betrag von 35 Millionen Euro plus jährliche Zahlungen von 1,99 Millionen Euro vorgesehen.