Städtische Bühnen: Entscheidung in der Standortdebatte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Neubau der Frankfurter Städtischen Bühnen rückt ein kleines Stück näher. In der Stadtverordnetenversammlung stand das Thema am Donnerstagabend auf der Tagesordnung. Zur Abstimmung stand ein Vorschlag des Magistrats in der Standortfrage. Bis die Bauarbeiten beginnen, wird es auch bei einem Ja noch lange dauern.