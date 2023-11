Frankfurter Magistrat will Bühnen-Variante «Kulturmeile»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Neubau der Städtischen Bühnen rückt ein kleines Stück näher: Der Magistrat hat sich bei der Frage des Ortes auf eine Variante festgelegt. Oper und Schauspiel sind derzeit in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht, das baufällig ist. Der Abriss dieses Hauses ist bereits beschlossen. Seit Jahren wird diskutiert, wann wie wo neu gebaut wird.

Am Freitag hat der Magistrat nun beschlossen, dass die Oper am derzeitigen Standort, dem Willy-Brandt-Platz, neu errichtet wird. Mit diesem Beschluss sei «ein erster Meilenstein beim Großprojekt Bühnen» erreicht, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Die Stadtverordnetenversammlung muss dem noch zustimmen.

Das Schauspiel soll nach derzeitigem Stand der Diskussion wenige hundert Meter entfernt an der Neuen Mainzer Straße neu gebaut werden. Auf dem Gelände steht heute eine Bank. Die Variante, bei der ein Haus am Willy-Brandt-Platz bleibt und das andere an die Neue Mainzer Straße zieht, wird «Kulturmeile» genannt.