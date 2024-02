Nur einige Traktoren bei Protest an Autobahnauffahrten

Kassel (dpa/lhe) - Mit der Blockade mehrerer Autobahnauffahrten der A7 und A49 haben Landwirte am Freitag gegen die aktuelle Bundespolitik protestiert. Angemeldet war die Demonstration unter dem Motto «Hand in Hand für unser Land». Nach Angaben eines Polizeisprechers begannen die Aktionen am Morgen zunächst mit der Blockade von zwei Auffahrten und waren nach zwei Stunden beendet. Damit fielen die Aktionen kleiner aus als ursprünglich geplant. Größere Verkehrsbehinderungen habe es nicht gegeben, der Protest sei friedlich verlaufen.