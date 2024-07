Nachbarn mit Traktor angegriffen - Haftstrafe für Landwirt

Nürnberg (dpa) - Ein Landwirt muss wegen einer Attacke auf seinen Nachbarn mit einem Traktor eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verbüßen. Das Landgericht in Nürnberg verurteilte den 71-Jährigen aus der Oberpfalz unter anderem wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, wie eine Justizsprecherin sagte.

Der Tat war nach Angaben des Gerichts ein langjähriger Streit vorangegangen. Wegen eines «absolut nichtigen Anlasses» sei der Konflikt im vergangenen August eskaliert, so das Gericht. Der damals 43-Jährige hatte an dem Tag Tierfutter aus seinem Transporter in Parsberg geladen und dabei die Straße vor seinem Stall blockiert - und damit auch dem Nachbarn im Traktor den Weg.