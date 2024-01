Bauern wollen mit Sternfahrt gegen Sparpläne protestieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung wollen am kommenden Montag Bauern aus ganz Hessen mit Hunderten Traktoren in einer Sternfahrt nach Wiesbaden kommen. In der Landeshauptstadt sei eine Kundgebung vor der Staatskanzlei geplant, sagte eine Sprecherin des Hessischen Bauernverbands am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei der Beginn einer bundesweiten Aktionswoche mit weiteren regionalen Protesten in Hessen. Am übernächsten Montag, 15. Januar, beteiligten sich hessische Bäuerinnen und Bauern an einer Großdemo in Berlin. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.