Demonstrationen gegen Rechts - Tausende Teilnehmer erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Menschen werden in mehreren deutschen Städten am Samstag gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen - auch in Hessen sind mehrere Veranstaltungen geplant. Unter dem Motto «Wähl‘ Liebe und Demokratie, statt Hass und Diskriminierung» startet am Samstag (11.55 Uhr) auf dem Frankfurter Römerberg eine Kundgebung. Sie ist Teil einer bundesweiten Kampagne der Christopher-Street-Day-Bewegung (CSD) zur Bundestagswahl am 23. Februar.