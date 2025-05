Demonstrationen in Hessen für AfD-Verbot

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Im Rahmen von bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot sind in Hessen mehrere hundert Menschen auf die Straße gegangen. In Hofheim seien am Mittag rund 100 Teilnehmer zu einer Protestaktion zusammengekommen, alles sei «störungsfrei» verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Bei einer Aktion mit rund 150 Teilnehmern in Wiesbaden sei es bis zum Nachmittag ebenfalls ruhig geblieben. Am frühen Abend sollte es in Frankfurt und Gießen Demonstrationen geben.