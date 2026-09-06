Demos in Frankfurt und Mainz nach AfD-Wahlsieg

Frankfurt/Main/Mainz (dpa) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben in Frankfurt laut Polizei rund 2.500 Menschen für ein Verbotsverfahren gegen die klare Wahlsiegerin AfD demonstriert. Zugleich gab es auch in Mainz vor dem Staatstheater eine kleinere Kundgebung mit etwa 50 Teilnehmern, wie die Polizei mitteilte. Diese hätten nach eigenen Angaben «für Solidarität und Hoffnung» demonstriert.

Foto: Boris Roessler/dpa Ein breites Bündnis von Organisationen hat in Frankfurt zu einer Demo gegen die AfD aufgerufen.

In Frankfurt sagte ein Polizeisprecher, es habe bei der Kundgebung auf dem Römerberg vorerst keine größeren Zwischenfälle und keine Gegendemo gegeben. Die Veranstalter hätten ursprünglich sogar 5.000 Teilnehmer erwartet.

Warum fordern Demonstranten ein AfD-Verbotsverfahren?

«Der Ansatz, rechtsextreme Kräfte allein durch politische Arbeit zu schwächen, ist gescheitert. In mehreren Bundesländern - darunter Sachsen-Anhalt - gilt die AfD bereits offiziell als gesichert rechtsextrem», begründet der Frankfurter DGB-Vorsitzende Philipp Jacks die Forderung der Demonstranten nach der Prüfung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD.