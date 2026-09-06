Wahlen

Demos in Frankfurt und Mainz nach AfD-Wahlsieg

Etwa 2.500 Menschen gehen nach Polizeiangaben in Hessen größter Stadt auf die Straße. Was fordern sie? Auch in Mainz gibt es eine kleinere Kundgebung.

In Frankfurt haben laut Polizei rund 2.500 Menschen gegen die AfD demonstriert. Foto: Boris Roessler/dpa
In Frankfurt haben laut Polizei rund 2.500 Menschen gegen die AfD demonstriert.

Frankfurt/Main/Mainz (dpa) - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben in Frankfurt laut Polizei rund 2.500 Menschen für ein Verbotsverfahren gegen die klare Wahlsiegerin AfD demonstriert. Zugleich gab es auch in Mainz vor dem Staatstheater eine kleinere Kundgebung mit etwa 50 Teilnehmern, wie die Polizei mitteilte. Diese hätten nach eigenen Angaben «für Solidarität und Hoffnung» demonstriert. 

Ein breites Bündnis von Organisationen hat in Frankfurt zu einer Demo gegen die AfD aufgerufen. Foto: Boris Roessler/dpa
Ein breites Bündnis von Organisationen hat in Frankfurt zu einer Demo gegen die AfD aufgerufen.

In Frankfurt sagte ein Polizeisprecher, es habe bei der Kundgebung auf dem Römerberg vorerst keine größeren Zwischenfälle und keine Gegendemo gegeben. Die Veranstalter hätten ursprünglich sogar 5.000 Teilnehmer erwartet. 

Warum fordern Demonstranten ein AfD-Verbotsverfahren?

«Der Ansatz, rechtsextreme Kräfte allein durch politische Arbeit zu schwächen, ist gescheitert. In mehreren Bundesländern - darunter Sachsen-Anhalt - gilt die AfD bereits offiziell als gesichert rechtsextrem», begründet der Frankfurter DGB-Vorsitzende Philipp Jacks die Forderung der Demonstranten nach der Prüfung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zehn Strafverfahren nach Palästina-Demo eingeleitet
Demonstrationen

Zehn Strafverfahren nach Palästina-Demo eingeleitet

Nach der propalästinensischen Demo in Frankfurt laufen zehn Strafverfahren – unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Auch Symbole verbotener Organisationen sollen gezeigt worden sein.

08.10.2025

«Eis statt ICE» - Anti-Trump Demo in Frankfurt
Demonstration

«Eis statt ICE» - Anti-Trump Demo in Frankfurt

Gegen Autoritarismus und Korruption, die sie der Trump-Regierung vorwerfen, demonstrieren Menschen in Frankfurt.

14.06.2025

«Gemeinsam für Deutschland»-Protest von Gegendemo blockiert
Polizeieinsatz

«Gemeinsam für Deutschland»-Protest von Gegendemo blockiert

Im Umfeld einer Demonstration des Bündnisses «Gemeinsam für Deutschland» formieren sich in Frankfurt Gegenproteste. Sie stoppen den Zug - das Bündnis muss umkehren.

31.05.2025

Demo «Gemeinsam für Deutschland!» stößt auf Gegendemo
Gesellschaft

Demo «Gemeinsam für Deutschland!» stößt auf Gegendemo

Die einen protestieren gegen Geld für die von Russland überfallene Ukraine und fordern Grenzkontrollen. Die anderen wenden sich gegen sie. Wie viele haben sich an zwei Frankfurter Demos beteiligt?

22.03.2025

Hochtaunuskreis

500 Menschen bei Gegendemo zu AfD-Veranstaltung

26.08.2023