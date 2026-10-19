Denkmal für Gefallene beschmiert - Staatsschutz ermittelt
Ein Zeuge sieht Schmierereien an einem Denkmal. Die Ermittler vermuten einen politischen Hintergrund.
Münster (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) ein Denkmal für gefallene Soldaten beschmiert. Die Ermittler gehen von einem politischen Motiv aus, wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.
Ein Zeuge habe die Schmierereien in roter Sprühfarbe am Sonntagvormittag bemerkt und die Polizei alarmiert. Wann genau das Denkmal besprüht wurde, war zunächst unklar. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise geben können.