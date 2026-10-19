Schmierereien

Denkmal für Gefallene beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Ein Zeuge sieht Schmierereien an einem Denkmal. Die Ermittler vermuten einen politischen Hintergrund.

Polizei sucht zeugen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Polizei sucht zeugen. (Archivbild)

Münster (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) ein Denkmal für gefallene Soldaten beschmiert. Die Ermittler gehen von einem politischen Motiv aus, wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. 

Ein Zeuge habe die Schmierereien in roter Sprühfarbe am Sonntagvormittag bemerkt und die Polizei alarmiert. Wann genau das Denkmal besprüht wurde, war zunächst unklar. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise geben können.

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