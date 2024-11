Denkmal von Otto von Bismarck zerstört

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Otto-von-Bismarck-Denkmal in Frankfurt ist von bislang unbekannten Tätern zerstört worden. Es sei in der Nacht angesägt worden, dann sei die Bronzestatue vom Sockel gestürzt worden, wie die Polizei mitteilte. Außerdem seien Schriftzüge angebracht worden, die auf eine politisch motivierte Tat schließen ließen. Sie hätten einen Bezug zu der Rolle Bismarcks in der Kolonialzeit. Der Staatsschutz ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, es werden Zeugen gesucht.