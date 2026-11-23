Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der stationären Krankenhausbehandlungen wegen Depressionen ist in Hessen seit 2005 deutlich gestiegen. 2025 wurden 19.482 Fälle registriert, etwa 74 Prozent mehr als 2005, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte.

Insgesamt seien 2025 mehr als 76.000 Personen aufgrund von psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen in hessischen Krankenhäusern vollstationär behandelt worden. In jedem vierten Fall wurde eine Depression diagnostiziert. Ihr Anteil stieg im Vergleich zu 2005 um 10 Prozentpunkte, auf rund 26 Prozent, wie das Landesamt mitteilte. Der Anteil an alkoholbedingten Störungen sank im Vergleich zu 2005 von mehr als 26 Prozent auf 19,5 Prozent.

Den Angaben zufolge waren 2025 rund 60 Prozent der wegen Depressionen stationär Behandelten Frauen, etwa 40 Prozent Männer. Im Durchschnitt blieben die Personen 36,5 Tage im Krankenhaus. Die Aufenthaltsdauer war damit etwa fünfmal so lang wie im Durchschnitt für alle Diagnosen. Dieser lag bei 7 Tagen.