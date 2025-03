Vitos: Schweregrad bei psychischen Erkrankungen nimmt zu

Kassel (dpa/lhe) - Der Gesundheitsdienstleister Vitos sieht steigende Herausforderungen in der Versorgung psychisch kranker Menschen in Hessen. «Wir stellen schon seit Jahren fest, dass Patientinnen und Patienten, die in unseren Kliniken stationär behandelt werden, deutlich schwerer erkrankt sind», erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Das betreffe nicht nur die Erwachsenenpsychiatrie, sondern spätestens seit der Corona-Pandemie auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie.