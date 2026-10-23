Der alte Kramaric ist zurück: Hoffenheim im Aufwind

Sinsheim (dpa) - Bevor Andrej Kramaric sich vor dem Fanblock im Sinsheimer Stadion feiern ließ und zu Interviews ging, verlangte er vehement nach einem trockenen Trikot und warf sich noch eine Daunenjacke über. Jetzt bloß nicht erkälten - auch das ist Erfahrung. Die TSG Hoffenheim freute sich nach dem 3:0 gegen Olympique Lyon nicht nur über den ersten Saisonsieg in der Europa League, sondern auch über die Rückkehr von Matchwinner Kramaric.

«Es war schon kalt draußen nach dem Spiel. Ich habe auch Kinder, jeden Tag nach dem Kindergarten weißt du nie, was die da mit nach Hause bringen. Besser Prävention als krank zu werden», sagte der 35 Jahre alte Kroate.

Noch «Luft nach oben mit 35»

Vor dem Erfolg gegen den Spitzenreiter der französischen Ligue 1 stand Kramaric für die bis dato schwierige Saison des nordbadischen Fußball-Bundesligisten. Bei der Heimniederlage gegen Besiktas Istanbul durfte er erstmals in der Startelf ran - und ging mit unter. Nach der Weltmeisterschaft, einer Leisten-Operation und der verpassten Vorbereitung ist der Rekord-Torjäger noch immer nicht ganz der Alte. «Es gibt noch Luft nach oben mit 35», sagte er schmunzelnd.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Gegen Lyon absolvierte Kramaric erstmals die volle Partie - und wie: Mit seinem ersten Tor in dieser Saison erzielte er die Führung (45.+ 4. Minute) und bereitete die Treffer durch Adam Daghim (49.) und Adam Hlozek (83.) vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Vor 21.029 Zuschauern profitierten die Hoffenheimer auch davon, dass sich Olympique vor dem französischen Spitzenspiel am Sonntag bei Paris Saint-Germain am Ende nicht mehr voll verausgabte.

«Heute haben wir eine Topleistung gezeigt, aber in drei Tagen ist Leverkusen - auch wieder eine Topmannschaft. Wir brauchen auch Punkte in der Bundesliga, das ist die Realität», mahnte Kramaric vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Er habe jedoch gegen Lyon viele gute Sachen gesehen: «Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel heute gemacht. Auch gegen den Ball.»

Ilzers Sonderlob für Baumann

Sein Trainer Christian Ilzer berichtete, dass er und Sport-Geschäftsführer Christian Schicker sich in Interviews vor dem Anpfiff «fast rechtfertigen» mussten, dass der WM-Zweite von 2018 und WM-Dritte von 2022 von Anfang an spielte. Danach wollte der Österreicher Kramaric erst gar nicht in den Himmel loben und verwies auch auf die Leistung von Torhüter und Kapitän Oliver Baumann.

«Olli hat uns mit zwei super Saves die Null gehalten. Sehr großes Lob für die Mannschaft. Das ist für uns emotional, für unser Selbstvertrauen, für unsere Energie sehr, sehr wertvoll», sagte Ilzer und sprach von einer kollektiven Leistung.

Foto: Uwe Anspach/dpa Jubellauf in Sinsheim: Hoffenheims Matchwinner Andrej Kramaric.

Der «TSG-Goat» ist zurück

«Wir brauchten so einen Sieg fürs Selbstvertrauen», sagte der kroatische Offensivspezialist. Nach dem Sieg zuletzt in Mönchengladbach und nun diesem internationalen Auftritt möchte die TSG endlich richtig vorankommen. «Ich habe schwierige zwei Monate hinter mir. Es ist ein sehr schönes Gefühl, wieder zu treffen nach einer Verletzung, einer Pause», sagte Kramaric. «Wir brauchen nicht über Serien reden, wir brauchen Siege.»

Auch Baumann war die Erleichterung anzusehen. «Man hat heute wieder gesehen, was für eine Klasse er hat. Wie er uns guttut, wie er Räume findet, wie er torgefährlich ist. Er ist nicht umsonst unser TSG-GOAT, wie wir hier so schön sagen hier», lobte er seinen langjährigen Kollegen.