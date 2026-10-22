Kramaric glänzt: Hoffenheim schlägt Lyon 3:0

Sinsheim (dpa) - Andrej Kramaric hat die TSG Hoffenheim zum ersten Sieg in der Europa League geführt. Der 35 Jahre alte Kroate erzielte beim 3:0 (1:0) gegen Olympique Lyon mit seinem ersten Saisontor die Führung (45.+4 Minute) und bereitete die Treffer durch Adam Daghim (49.) und Adam Hlozek (83.) vor. Vor 21.029 Zuschauern in Sinsheim zeigten die Kraichgauer eine starke Leistung gegen den Tabellenführer von Frankreichs Ligue 1.

Die beiden ersten Spiele hatte die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer bei OFI Kreta (0:2) und gegen Besiktas Istanbul (2:3) verloren. Doch am dritten Spieltag der Ligaphase brachte der Bundesliga-14. Lyon die erste Niederlage bei.

Hoffenheim gleich am Drücker

Nach drei Unentschieden in den bisherigen drei internationalen Vergleichen mit Hoffenheim startete Lyon ohne den früheren Bayern-Profi Corentin Tolisso und den Ex-Mainzer Moussa Niakhaté. Das Duo saß zunächst nur auf der Bank.

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Wie schon gegen Istanbul durfte der um seine Form kämpfende TSG-Rekordtorjäger Kramaric, der sich nach der WM einer Leisten-Operation hatte unterziehen müssen, von Anfang an ran. Die Startphase gehörte den Hoffenheimern: Innenverteidiger Robert Hranac köpfte nach einer verlängerten Ecke aufs Tor. Es hätte das 1:0 sein müssen, doch Schlussmann Dominik Graf lenkte den Ball gerade noch an die Latte (20.).

Lyons Kango muss ins Krankenhaus

Lyons Steeve Kango stürzte dann unglücklich auf den Rücken, nachdem Tim Lemperle ihn unterlaufen hatte. Der Abwehrspieler musste fünf Minuten lang behandelt werden, ehe er vom Rasen getragen und zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht wurde. «Steve Kango ist im Krankenhaus. Es geht ihm so weit gut», sagte Lyons Trainer Paul Fonseca nach dem Spiel.

Foto: Uwe Anspach/dpa Lange Behandlungspause für Lyons Steeve Kango.

Ein Konter hätte beinahe zum Rückstand der Kraichgauer geführt: Torwart Oliver Baumann rettete gegen Kail Boudache (37.). Mit ihren schnellen Gegenstößen blieben die Gäste gefährlich, doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte jubelte die TSG: Eine clevere Ablage von Lemperle köpfte Kramaric im zweiten Anlauf in hohem Bogen ins Tor.

Kramaric gelingt fast ein zweites Tor

Nach der Pause legten die Hoffenheimer nach. Einen Ballverlust der Franzosen im Aufbauspiel nutzte Kramaric zu einer Vorlage auf Daghim, der Däne schoss zum 2:0 ein. Ihm wäre mit einem Schuss von der 16-Meterlinie sogar beinahe das 3:0 gelungen, das er dann aber schließlich für den eingewechselten Hlozek noch auflegte.