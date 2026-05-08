«Der kleine Junge vom Land»: Schuster scherzt nach SC-Coup

Freiburg (dpa) - Seine Bescheidenheit hat Julian Schuster auch nach dem historischen Erfolg des SC Freiburg nicht abgelegt. «Vor dem Spiel neben Jogi und Lothar zu stehen - das ist schon wie der kleine Junge vom Land», sagte der Trainer der Badener nach dem Final-Einzug in der Europa League schmunzelnd. Direkt vor der Partie hatte er noch die üblichen TV-Interviews gegeben - flankiert von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Ex-Bundestrainer Joachim Löw, einer Freiburger Club-Ikone. «Das ist schon toll», meinte der 41-Jährige, der erst seine zweite Saison als Profi-Chefcoach bestreitet.

Noch toller war für ihn das Ergebnis der Partie: Durch das 3:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Sporting Braga erreichten die Freiburger Fußballer am Donnerstagabend erstmals in ihrer Historie ein internationales Finale. Dort treffen sie am 20. Mai in Istanbul auf Aston Villa.

Auch Streich fiebert im Stadion mit

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Er verspüre große Dankbarkeit, die Arbeit seiner Vorgänger fortsetzen zu dürfen, sagte Schuster - auch angesprochen auf Christian Streich. Der 60-Jährige, den er im Sommer 2024 als Freiburger Cheftrainer abgelöst hatte, war beim Sieg gegen Braga ebenfalls im Stadion und saß auf der Tribüne.