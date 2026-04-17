Fußball-Europa-League

«Außergewöhnlich gut»: Schuster verzückt seine Freiburger

Für SC-Trainer Julian Schuster gibt's nach dem Halbfinal-Einzug ein großes Lob. Sein Vorgänger wirkt gar nicht überrascht vom Erfolg des 41-Jährigen. Auch ein Stürmer liefert weiter konsequent ab.

Erst im zweiten Jahr Chefcoach des SC: Julian Schuster. Foto: Lalo R. Villar/AP/dpa
Erst im zweiten Jahr Chefcoach des SC: Julian Schuster.

Vigo (dpa) - Sportvorstand Jochen Saier führt die bemerkenswerte Erfolgsserie des SC Freiburg in der laufenden Europapokal-Saison besonders auf die Arbeit von Trainer Julian Schuster zurück. Dessen ganzes Team arbeite «extrem akribisch im Kollektiv», sagte der 47-jährige Saier nach dem Halbfinal-Einzug des badischen Fußball-Bundesligisten in der Europa League bei RTL. Gerade Schuster mache es aber «vor der Gruppe außergewöhnlich gut».

Schuster dankbar - Grifo stolz

Er verspüre «große Dankbarkeit», sagte Schuster selbst - für Momente wie die am Donnerstagabend und eine erneut so starke Leistung seiner Freiburger. Eine Woche nach der 3:0-Gala im Hinspiel gewannen sie auch das Viertelfinal-Rückspiel bei Celta Vigo mit 3:1 (2:0). «Sehr erwachsen» fand Offensivmann Vincenzo Grifo den Auftritt der Freiburger. Er sei «unglaublich stolz».

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Die Breisgauer hatten mit den Galiziern keine Mühe und mussten erst in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer hinnehmen. Im Halbfinale am 30. April und 7. Mai treffen sie auf Sporting Braga aus Portugal. Das Europa-League-Endspiel findet am 20. Mai in Istanbul statt.

Großer Jubel: Die Freiburger feiern den Halbfinal-Einzug. Foto: Lalo R. Villar/AP/dpa
Großer Jubel: Die Freiburger feiern den Halbfinal-Einzug.

Streich schwärmt - Matanovic knipst

Für den SC ist es schon jetzt eine herausragende Europapokal-Saison - und längst die erfolgreichste der Clubhistorie. Noch nie zuvor waren die Freiburger in ein internationales Viertelfinale vorgestoßen. Nun, im zweiten Jahr unter Chefcoach Schuster, greifen sie womöglich sogar nach einem Titel.

Schuster habe die Mannschaft «super geformt», hatte Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich zuletzt schon gesagt. «Das wundert mich aber auch nicht.» Der frühere Kapitän, der ihn im Sommer 2024 als Chefcoach abgelöst hat, sei die «optimale Lösung» gewesen. «Ich bin zwar nicht überrascht, aber freue mich natürlich, dass er so erfolgreich ist», sagte Streich über Nachfolger Schuster.

Der konnte sich auch in Vigo auf den formstarken Igor Matanovic verlassen. Der Stürmer traf sehenswert zur Führung - und bereits zum neunten Mal in einem Pflichtspiel seit der Winterpause. Yuito Suzuki erzielte die beiden weiteren Tore für den SC, der in der Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf den Abstiegskandidaten 1. FC Heidenheim trifft.

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